Handball : Aldekerker Handball-Camp erneut ein voller Erfolg

Tolle Abwechslung in den Osterferien: Die Jungen und Mädchen hatten beim dreitägigen Handball-Camp des TV Aldekerk jede Menge Spaß. Foto: TV Aldekerk

ALDEKERK (CaB) Die Anmeldeliste für das Handball-Camp des TV Aldekerk in der Woche vor den Oster-Feiertagen war einmal mehr in Windeseile voll. Drei Tage Handball, 16 Trainer und Betreuer, 74 Jungen und Mädchen und Vollverpflegung: Die Zahlen des diesjährigen Aldekerker „TENGO-Handballcamps“ stellen einen neuen Höchstwert in der mittlerweile zwölfjährigen Geschichte der beliebten Veranstaltung für den Nachwuchs dar.

Die Bilanz: Viele glückliche Kinder, neue Erfahrungen und eine Menge Muskelkater.

„Es war die beste Entscheidung, dieses Jahr das gesamte Camp im neuen Sportzentrum Aldekerk auszurichten“, merkten die beiden Organisatoren Carsten Hilsemer und Karsten Wefers unisono an. „Die Planungen waren deutlich einfacher, da wir alles an einem Ort hatten.“ In fünf Gruppen zu jeweils zwölf bis 16 Jungen und Mädchen der Jahrgänge 2006 bis ’09 nutzten die jungen Handballer die drei Querfelder des Sportzentrums, die Grundschulhalle sowie den Gymnastik- und den Geräteraum.

Dieser wurde an zwei Tagen für eine „Mount-Everest-Expedition“ umfunktioniert, bei der die Kinder ihre Grenzen austesten sollten. Neben dieser neuen Erfahrung standen eine Step-Aerobic-Einheit mit Meike Puhle sowie ein großes Spielefest auf dem Programm.

Drei der vier täglichen Einheiten hatten handballerische Aspekte des Angriffs und der Abwehr zum Inhalt, wobei immer auch der Spaß am Spiel im Vordergund stand. So wurde am Ende aller Camptage ein großes Abschlussturnier gespielt, bei dem auch die Trainer eine Mannschaft stellten und das Spiel gegen die ehrgeizigen Jungen und Mädchen knapp mit 24:28 verloren.

Ganz nebenbei erhielten die Kinder auch noch Besuch von den Bundesligaspielern Justin Müller (TuSEM Essen), Nils Conrad (HC Rhein Vikings Neuss/Düsseldorf) und Dana Bleckmann (Borussia Dortmund). Neben Autogrammen standen die Profis für „Selfies“ und Fotos bereit und nahmen sich viel Zeit, um Fragen zu beantworten.