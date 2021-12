Handball-Regionalliga : Trotz der Ausfälle zählt nur ein Sieg

Kerken Auch ohne die verletzten Leistungsträger Tim Gentges und Marcel Görden geht Tabellenführer TV Aldekerk als klarer Favorit ins Heimspiel gegen den ebenfalls ersatzgeschwächten Abstiegskandidaten HC Weiden.

Kaum steht der TV Aldekerk an der Tabellenspitze der Handball-Regionalliga, da gehen der Mannschaft auch schon die Spieler aus. Nach Tim Gentges, der in dieser Woche am Meniskus operiert worden ist, müssen die Grün-Weißen vorläufig auch auf Marcel Görden verzichten, der in der Anfangsphase des Spiels bei der HSG Siebengebirge eine Knieverletzung erlitten hatte und aus der Halle getragen werden musste. Inzwischen steht die Diagnose fest: Das Innenband ist gerissen, der Meniskus überdehnt. Bei einem guten Heilungsverlauf sollte Görden Ende Januar wieder ins Geschehen eingreifen können.

Von erheblichen Verletzungssorgen ist auch der HC Weiden betroffen, der nach einem soliden Start mit 4:4-Punkten zuletzt drei Niederlagen in Folge einstecken musste. „Das zieht sich bei uns wie ein roter Faden durch die Saison. Unsere beiden Spielmacher Ben Beckers und Piet Gerke fallen noch sicher bis Januar aus. Wir haben drei Polizisten im Team, die an diesem Wochenende zu Großeinsätzen in Köln eingesetzt werden und deshalb nicht dabei sein können“, sagt Gäste-Trainer Andreas Heckhausen. „Wir wissen um die Qualität der Aldekerker Mannschaft. Für meine Begriffe ist Aldekerk das stärkste Team der Liga.“ Trotz der prominenten Ausfälle geht der TV Aldekerk als Favorit ins Spiel. „Wir haben intensiv trainiert, einiges ausprobiert und uns verschiedene Optionen erarbeitet. Meine Jungs können nun beweisen, wie viel Teamspirit in ihnen steckt. Das nötige Selbstvertrauen dürfte nach den jüngsten Siegen vorhanden sein“, sagt Wallrath. Sein Weidener Kollege Heckhausen macht sich jedenfalls nicht allzu große Hoffnungen, am Samstag in der Vogteihalle für eine Überraschung sorgen zu können: „Wir machen uns nichts vor. In dieser Saison spielen wir gegen den Abstieg. Und da werden wir die nötigen Punkte wahrscheinlich gegen andere Gegner sammeln müssen.“