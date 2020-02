Handball-Regionalliga : TV Aldekerk steht vor hoher Hürde

Aldekerk Regionalliga: In Rheinbach will das Wallrath-Team den Aufwärtstrend fortsetzen.

Am Samstag, 19 Uhr, macht sich der ATV zum Auswärtsspiel nach Rheinbach auf den Weg und trifft dort auf die von Dietmar Schwolow und Jan Hammann trainierte Mannschaft des dortigen Turnvereins. Der TV Rheinbach zählt nicht unbedingt zu den Lieblingsgegnern des TV Aldekerk und das Team dürfte keine guten Erinnerungen an die Rheinländer haben. Das Hinspiel war eine umkämpfte Partie, in der Thomas Plhak erst in der letzten Sekunde mit einem Strafwurf zum 24:24 einen Punkt für seine Mannschaft retten konnte.