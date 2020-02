Handball-Regionalliga : TV Aldekerk steht vor einer Herkulesaufgabe

Aldekerk In der Handball-Regionalliga empfängt der TV Aldekerk am Samstag, 19.30 Uhr, den Tabellenführer TuS Opladen.

Von Ergebnisdellen sollte im Moment keiner beim TV Aldekerk reden, das würde die aktuelle Situation verharmlosen. Direkt von einer Krise zu sprechen, wäre allerdings überzogen. Nichtsdestotrotz muss dringend ein Erfolgserlebnis her, damit die Mannschaft nach zuletzt vier Niederlagen aus fünf Spielen wieder an sich glauben und in ruhigeres Fahrwasser gelangen kann. In dieser Situation empfängt der Turnverein zum dritten Spiel innerhalb von sieben Tagen den Spitzenreiter aus Opladen.