Handball-Regionalliga Frauen : Doppelspieltag für Handballerinnen

Straelen Straelens Regionalligafrauen müssen gegen HC Gelpe/Strombach und TD Lank ran.

Handball-Regionalliga Frauen. Gleich zweimal müssen Straelens Regionalliga-Handballerinnen am kommenden langen Wochenende ran. Nach mehrwöchiger Spielpause will das Team von Thomas Floeth dann endlich den ersten Saisonsieg einfahren – und vielleicht gleich noch den zweiten. Am Freitagabend (Anwurf um 18 Uhr in der Sporthalle am Schulzentrum) empfangen die Grün-Gelben die Gäste aus dem fernen Gummersbach, zwei Tage später den TuS Treudeutsch Lank. Dieses Spiel beginnt an gleicher Stelle um 17.30 Uhr.