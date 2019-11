Handball-Regionalliga : Handball: Der SVS steht vor schwerer Auswärts-Aufgabe

Straelen Handball-Regionalliga Frauen: HC Weiden – SV Straelen. Zwei Tage lagen zwischen purem Glück und herber Enttäuschung. Auf einen Sieg gegen Strombach ließen die Blumenstädter eine Pleite gegen Lank folgen.

„An der Niederlage hatte ich echt zu knabbern. Sie war dermaßen unnötig. In der Abwehr machen wir so viel richtig. Und dann belohnen wir uns nicht. Mit 17 Gegentoren muss man ein Spiel einfach gewinnen“, sagt SVS-Coach Thomas Floeth vor dem Aufeinandertreffen mit dem HC Weiden. Es ist eine schwierige Aufgabe, die am Samstag (Anwurf 17.30 Uhr, Sporthalle an der Parkstraße in Würselen) auf die Grün-Gelben zukommt. Weiden sammelte durch zwei Siege und ein Remis an den ersten drei Spieltagen fünf Punkte, um dann krachend gegen Königsdorf zu verlieren (19:32).