Handball-Oberliga : SV Straelen macht es unnötig spannend

Zoé Daguhn (am Ball) erzielte vor der Pause fünf Treffer für den SV Straelen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Straelen Die Mannschaft von Trainer Thomas Floeth spielt beim 27:23 bei Eintracht Duisburg erst souverän auf und führt 17:9. Dann gibt es noch Nervenkitzel.

Als Mia Kurfürst den Ball in der 32. Minute zum 17:9 im Tor von Eintracht Duisburg untergebracht hatte, schienen für den SV Straelen in der Handball-Oberliga der Frauen die Punkte neun und zehn bereits eingetütet zu sein. Doch Pustekuchen! Während die Straelenerinnen in den Verwaltungsmodus schalteten, dachte der Gastgeber nicht daran, sich in sein Schicksal zu ergeben. „Wir haben den Faden verloren. Vorne wurden viele falschen Entscheidungen getroffen. Und in der Abwehr haben wir Duisburgs Spiel mit zwei Kreisläuferinnen lange nicht in den Griff bekommen“, sagte Thomas Floeth zum plötzlichen Leistungseinbruch seines Teams beim 27:23 (15:9)-Sieg.

Früh hatte der SV Straelen das Kommando übernommen. Aus einer kompakten und gut sortierten Deckung ging es mit reichlich Tempo nach vorne, wo sich Zoé Daguhn mit fünf Treffern in Halbzeit eins wieder in Torlaune zeigte. Sogar zweimal mehr traf Noemie Stangenberg, die von der Siebenmeterlinie makellos blieb. So wurde aus einem 1:2 schnell ein 6:2 und schließlich eine 15:9-Pausenführung. „Wir haben die Begegnung kontrolliert. Das war zum Teil richtig gut“, lobte der SVS-Coach das bis dahin überaus ansehnliche Spiel seiner Mannschaft.

Weniger gut lief es nach dem Seitenwechsel. Innerhalb von zwölf Minuten schrumpfte der stolze Vorsprung auf 19:17 zusammen. Den Straelenerinnen gelang es jedoch, das Ruder kurz vor knapp noch einmal herumzureißen. „Die Mädels haben den Kampf angenommen, sich wieder rein- und am Ende durchgebissen“, so Floeth. Nach einer erfolgreichen Umstellung in der Abwehr fiel die Entscheidung in der 59. Minute, als Leonie Maes nach feiner Einzelleistung das 26:23 erzielen konnte. Den Schlusspunkt zum Endstand von 27:23 setzte Zoé Daguhn.

Mit jetzt 10:4-Punkten behauptet sich der SV Straelen als Vierter in der Spitzengruppe. Nach einem spielfreien Wochenende empfängt der SVS am Samstag, 27. November, die HSG Hiesfeld/Aldenrade.

SV Straelen: Schumann, Oppitz – Stangenberg (10/7), Daguhn (8), Kurfürst (4), Janssen (3), van Bebber (1), Maes (1), Kohle, Behr, Mülders, Ripkens, Delbeck.

(terh)