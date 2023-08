Dritte Handball-Liga der Frauen Meister TV Aldekerk setzt sich bescheidene Ziele

Als amtierender Meister der Dritten Handball-Liga der Frauen zählt der TV Aldekerk zwangsläufig in der neuen Saison der Staffel Nord-West zum engsten Favoritenkreis. Mit gerade einmal vier Verlustpunkten in 20 Spielen hatte sich die Mannschaft von Trainer René Baude völlig verdient den Titel gesichert. Doch die Ausgangslage vor der neuen Saison, die am kommenden Sonntag mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Hannoverscher SC eröffnet wird, hat sich für die Grün-Weißen komplett geändert. Wegen der Verschlankung der Dritten Liga auf nur noch vier statt bislang fünf Staffeln muss sich der TV Aldekerk geographisch vor allem in Richtung Norden orientieren.