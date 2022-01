Handball-Landesliga : TV Issum kassiert die vierte Niederlage in Folge

Issum Der ehemalige Spitzenreiter dürfte sich mit dem unglücklichen 22:23 gegen Adler Bottrop vorzeitig aus dem Titelrennen verabschiedet haben.

Handball-Landesligist TV Issum ist zurzeit völlig von der Rolle. Der einstige Tabellenführer, der mit neun Siegen in die Saison gestartet war, musste am Samstag mit dem 22:23 (11:13) gegen die DJK Adler Bottrop Niederlage Nummer vier in Folge hinnehmen und ist inzwischen auf Rang fünf zurückgefallen.

„Momentan läuft es ganz einfach nicht. Wir haben uns viel zu viele technische Fehler und Fehlwürfe geleistet. Unter dem Strich reicht es dann nun einmal nicht, um solch ein Spiel gewinnen zu können“, sagte Trainer Oliver Cesa. Von Anfang hatte die junge Bottroper Mannschaft, die der TV Issum zum Saisonauftakt mit 28:26 geschlagen hatte, leichte Vorteile. Die Blau-Weißen konnten sich bei ihrem gut aufgelegten Torhüter Jens Holsteg bedanken, der mehrfach einen höheren Rückstand verhinderte. Ohnehin war Cesa mit der Defensivleistung seiner Schützlinge einverstanden. „An der Abwehr hat‘s nicht gelegen. Aber wir kommen in der ersten Halbzeit einfach nicht ins Spiel. Das zieht sich schon seit Wochen wie ein roter Faden durch unsere Auftritte“, so der TVI-Coach. Und wie es dann in solchen Phasen so ist, fehlte am Ende auch die nötige Portion Glück. Erstmals nach dem 1:0 von Johannes Teuwsen hatte Marvin Hartges den Gastgeber in der 55. Minute wieder in Führung gebracht. Beim Stand von 22:21 durfte der TV Issum darauf hoffen, vielleicht doch die Trendwende einleiten zu können. Doch anschließend blieb das gegnerische Tor vernagelt, während Holsteg noch zweimal hinter sich greifen musste. Cesa: „Es hilft alles nichts. Wir müssen jetzt im Training noch härter arbeiten und die Karre gemeinsam aus dem Dreck ziehen.“ Am Samstag folgt das Gastspiel beim Tabellennachbarn VfB Homberg II.