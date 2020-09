Handball : „Jungs haben richtig Bock auf Handball“

Gelderland Landesligist TV Issum trumpfte beim 32:20 gegen den TuS Lintfort über weite Strecken im Stil einer Spitzenmannschaft auf. Ligarivale SV Straelen musste sich etwas unglücklich mit 27:28 bei der Turnerschaft Grefrath geschlagen geben.

Nur in der Anfangsphase lieferten sich die Kontrahenten ein Duell auf Augenhöhe. Beim Stand von 12:12 legte der TV Issum dann in den letzten zehn Minuten los wie die Feuerwehr und sorgte mit einem 7:0-Lauf für die Vorentscheidung. „Grundlage war eine sehr starke Abwehrleistung. Und sobald wir in Ballbesitz gekommen sind, ging’s schnell nach vorne“, lobte Cesa seine Schützlinge. In der zweiten Hälfte ergab sich der Gegner schnell in sein Schicksal. Am Ende hätte das Resultat sogar noch deutlicher ausfallen können, da der TVI im Gefühl des sicheren Sieges etwas leichtfertig mit einigen Hochkarätern umging. Am kommenden Sonntag steht bereits das erste Spitzenspiel der neuen Saison auf dem Programm. Dann geht’s zum TV Borken (Anwurf 18 Uhr), der mit drei Siegen gestartet ist und die Tabelle anführt. Cesa: „Wir freuen uns auf dieses Spiel. Das wird ein echter Prüfstein.“