Handball : Tabellenführer SV Straelen freut sich auf Spitzenspiel

Auf die Wurfgewalt von Jens Groetelaers setzt Landesliga-Spitzenreiter SV Straelen am Samstagabend auch in Vorst. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Handball-Landesliga: Die Mannschaft um Trainer Dietmar Beiersdorf tritt am Samstagabend beim ebenfalls noch ungeschlagenen TV Vorst II an.

Eine Woche hatten die Landesliga-Handballer des SV Straelen Gelegenheit, um ihren perfekten Saisonstart sacken zu lassen. Füße hochlegen war jedoch nicht angesagt. Schließlich steht am Samstag nach derzeitigem Stand der Tabelle das Spitzenspiel schlechthin auf dem Programm. Um 17.30 Uhr beginnt in der für ihre hitzige Atmosphäre bekannten Rudi-Demers-Halle in Tönisvorst das Duell mit dem TV Vorst II.