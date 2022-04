Handball-Landesliga : SV Straelen gewinnt souverän und bleibt Spitzenduo auf den Fersen

Jens Grotelaers präsentierte sich in Spiellaune und führte den SV Straelen zum Heimsieg. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Gastgeber gibt sich im Titelrennen keine Blöße und schlägt den ersatzgeschwächten VfB Homberg II auch in der Höhe verdient mit 34:23.

Eine Glanzleistung war es nicht, die die Landesliga-Handballer des SV Straelen gegen die Reserve des VfB Homberg aufs Parkett zauberten. Trotzdem reichte es nach 60 Minuten zu einem ebenso deutlichen wie am Ende souveränen 34:23 (17:11)-Sieg. Damit bleiben die Grün-Gelben, die jetzt 28:8-Punkte auf ihrem Konto haben, dem Spitzenduo TV Borken (32:8) und TV Vorst II (31:7) dicht auf den Fersen.

Der SV Straelen fand gegen den personell stark angeschlagenen Tabellensechsten etwas schleppend ins Spiel. Vor allem in der Abwehr brauchte die Mannschaft von Dietmar Beiersdorf zehn Minuten und acht Gegentore, um sich zu sortieren. Als sich die Grün-Gelben endlich auf ihre Qualitäten in der Abwehr besannen, wurde die Begegnung zu einer ziemlich einseitigen Angelegenheit. Innerhalb von acht Minuten machte Straelen aus einem 6:8-Rückstand eine 12:8-Führung. Zur Pause lagen die Grün-Gelben dann mit 17:11 vorn.

„Man hat gemerkt, dass wir in den vergangen zwei Wochen kaum bis gar nicht trainiert haben. Es hat ein bisschen gebraucht, bis wir eine gewisse Unsicherheit ablegen konnten“, fasste Beiersdorf Halbzeit eins zusammen. Nach dem Seitenwechsel machten die Gastgeber zunächst da weiter, wo sie aufgehört hatten. Angeführt von einem Jens Grote­laers in Wurflaune, wuchs der Straelener Vorsprung schnell auf zehn, später sogar auf zwölf Tore an (28:16). Somit war die Partie nach 47 Minuten längst entschieden.