Handball : Keine Klarheit und viele Fragen für den TV Aldekerk

Kerken Der Deutsche Handball-Bund will die Saison in der Dritten Liga und Jugend-Bundesliga fortsetzen. Der ATV soll deshalb wieder trainieren dürfen.

Der TV Aldekerk weiß noch nicht, wie es für seine Frauen-Mannschaft, die in der Dritten Handball-Liga spielt, und die weibliche A-Jugend, die sich erneut für die Bundesliga qualifiziert hat, weitergeht. Fakt ist: Für den Deutsche Olympischen Sportbund fallen die Ersten bis Dritten Ligen in den olympischen Sportarten unter die Kategorie Profisport. Der Deutsche Handball-Bund hat sich der Ansicht angeschlossen und den Klubs in einem Schreiben jetzt mitgeteilt, „dass der Zugang zu den Sportstätten für Vereine der Dritten Liga und der Jugend-Bundesliga von den zuständigen Behörden im November zu ermöglichen ist“.