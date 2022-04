Zweite Handball-Bundesliga der Frauen : TV Aldekerk will sich rehabilitieren

Kerken Die Mannschaft von Trainerin Yvonne Fillgert empfängt am Donnerstagabend die SG Herrenberg und will nach der klaren Niederlage im Hinspiel etwas gutmachen.

Nach dem Abpfiff der letzten Heimpartie in der Zweiten Handball-Bundesliga der Frauen werden sich die Spielerinnen des TV Aldekerk noch richtig geärgert haben. Gegen eine träge und behäbige Mannschaft der TG Nürtingen wäre am Sonntag beim 24:28 für den Tabellenletzten sogar der erste Saisonsieg möglich gewesen, wenn man sich nicht wieder selber Knüppel zwischen die Beine geworfen hätte. Die Grün-Weißen hatten mit viel Tempo gespielt und sich gute Chancen erarbeitet. Nur fehlte einerseits das Wurfglück, weil Mariël Beugels allein fünf Aluminiumtreffer hatte, oder man verspielte beste Möglichkeiten durch vermeidbare Fehler.

Bevor es am Ostersamstag zum Auswärtsspiel nach Mainz geht, kann der ATV am heutigen Donnerstag vor eigenem Publikum zeigen, dass es besser geht. Um 18 Uhr tritt die SG Herrenberg zum Nachholspiel in der Vogteihalle an. Das Team mit Torjägerin Lea Neubrander findet in dieser Saison einfach keine Konstanz, gute und schlechte Partien wechselten sich ab.