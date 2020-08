Auftritt beim Beyeröhde-Cup : ATV-Handballerinnen sind auf gutem Weg

Drittligist TV Aldekerk – hier Svenja Rottwinkel beim Abschluss – präsentierte sich in Wuppertal in guter Form. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Aldekerk/Beyeröhde Beim Beyeröhde-Cup kann der Drittligist auch gegen höherklassige Kontrahenten mithalten – und einen Sieg feiern. Co-Trainer Georg van Neerven ist mit seinem Team zufrieden.

(CaB) In der vergangenen Woche waren die Drittligafrauen des TV Aldekerk vielversprechend in die letzte Phase der Saisonvorbereitung gestartet. Am vergangenen Sonntag sollte durch die Turnierteilnahme am Beyeröhde-Cup in Wuppertal ein erster Härtetest folgen, der dann auch vollauf gelang.

„Hinter dem unangefochtenen Erstligisten von Bayer Leverkusen, der alle Spiele gewinnen konnte, haben wir uns bei den anderen Teams, die alle zwei Niederlagen und einen Sieg erzielt haben, gut einsortiert“, sagte Co-Trainer Georg van Neerven nach Turnierende.

Vor insgesamt 100 Zuschauern, die in Anbetracht der Corona-Schutzbestimmungen in der Sporthalle Buschenburg zugelassen waren, hatte der Turniertag mit dem Spiel gegen die Werkselfen aus Leverkusen verheißungsvoll begonnen. 11:11 stand es zur Halbzeit nach zwanzig Minuten, die Grün-Weißen hatten gegen die Profis munter aufgespielt. Allerdings ließen die Leverkusenerinnen nach einer deutlichen Halbzeitansprache keinen Zweifel mehr am Sieger und gewannen mit 28:15.

Auch im zweiten Spiel gegen den schwer einzuschätzenden niederländischen Erstligisten Geleen gab es für die ohne Carina Schütten, Lena Heimes und Angelina Huppers angetretenen Aldekerkerinnen nichts zu gewinnen. 17:19 hieß es am Ende – das Ergebnis war vor allem der häufig noch fehlenden Abstimmung in der Defensive zuzuschreiben. „Da sind bis zum Saisonstart noch einige Stellschrauben zu stellen“, analysierte van Neerven. „Aber es ist naturgemäß so, dass an den Feinheiten, die dann oft den Unterschied ausmachen, zuletzt gearbeitet wird. Da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das noch hinbekommen.“