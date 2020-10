Handball : Handballerinnen des SV Straelen triumphieren

Straelen In der Oberliga gelingt der Mannschaft ein 37:24-Erfolg bei der GSG Duisburg. Nach der Pause lassen die Gäste allerdings etwas nach. Am Sieg rüttelt das aber nicht mehr.

Obwohl der SV Straelen noch die eine oder andere Chancen liegen ließ, traf die an diesem Tag überragende Anika Sewing in der 22. Minute zum 15:3. Die Partie war quasi vorentschieden. „Da waren wir noch voll konzentriert und engagiert bei der Sache. In der verbleibenden Zeit bis zum Pausenpfiff hat sich in der Defensive jedoch schon ein wenig der Schlendrian eingeschlichen“, sagte Thomas Floeth. Dennoch ging sein Team mit einer 21:7-Führung in die Kabine.

Nach dem Wiederanpfiff erwischten die Straelenerinnen in der herbstkalten aber gut gelüfteten Halle einen Fehlstart – wie schon so oft in dieser noch jungen Saison. Im Angriff gönnten sie sich freistehend mehrere Fehlwürfe und in der Defensive ließ man den Gegner mehr und mehr gewähren. „Es ist verständlich, dass bei einem solchen Spielstand die Intensität ein wenig heruntergefahren wird. Die Mädels haben jedoch vom sechsten in den zweiten Gang geschaltet. Das war phasenweise unerträglich“, sagte der Straelener Coach. Dadurch entwickelte sich ein munteres Scheibenschießen in dem der SV Straelen nie ernsthaft in Gefahr geriet.