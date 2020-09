Handball : Ein Neuanfang für den SV Straelen

Neun Spielerinnen sind neu im Kader des Oberligisten SV Straelen – hintere Reihe von links: Annika Behr, Zina Daguhn, Malin Delbeck, Grete Ripkens; vorne von links: Noémie Stangenberg, Franziska Wiegmann, Marie van Bebber, Katharina Hüpen und Mia Kurfürst. Foto: SV Straelen

Straelen Die Frauen-Mannschaft startet nach dem Rückzug aus der Nordrheinliga mit einer jungen Mannschaft in die Oberliga-Saison. Die Vorbereitung macht Mut. Die Herren wollen in der Landesliga wieder ins obere Tabellendrittel.

Aufregende Wochen und Monate liegen hinter den Handballerinnen des SV Straelen Nach dem Saisonabbruch wegen der Corona-Pandemie entschied man sich trotz des sportlichen geschafften Klassenerhalts für den freiwilligen Abstieg in die Oberliga. Zu groß war der personelle Aderlass, um das Abenteuer Nordrheinliga ein weiteres Mal in Angriff zu nehmen. Mit Ausnahme von Noémie Stangenberg (Bayer Uerdingen) und Torfrau Zina Daguhn (Comeback nach mehreren Jahren Pause) setzen die Grün-Gelben beim Neuanfang auf zum Teil blutjunge Talente aus den eigenen Reihen.

Aus der zweiten Mannschaft stieß Marie van Bebber zum Team, Katharina Hüpen kam aus der A-Jugend, in der Malin Delbeck, Franziska Wiegmann, Grete Ripkens, Annika Behr und Mia Kurfürst zum Teil sogar noch zwei Jahre spielen dürfen. Mit den neun Neuen wurde aus dem Straelener Problem ein Luxusproblem. „Der Kader umfasst jetzt 17 Spielerinnen, die bisher einen richtig guten Job gemacht haben“, sagt SVS-Coach Thomas Floeth. Er blickt auf eine Vorbereitung zurück, die Mut macht.

„Unser Ziel ist es, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Sollten die Mädels die Leistungen aus den Testspielen bestätigen, dürften wir das Ziel frühzeitig erreichen“, sagt der Straelener Trainer. Sein Team schaffte in der Vorbereitung souveräne Siege gegen die Ligakonkurrenten TV Lobberich (32:26, 27:17) und Eintracht Duisburg (21:17). Der Saisonstart hat es allerdings in sich. Zum Auftakt tritt die Mannschaft am kommenden Samstag, 19.30 Uhr, bei Adler Königshof an. Es folgen Partien gegen den TV Witzhelden und den Bergischen HC. „Das sind drei Mannschaften, die allesamt ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden werden“, so Floeth.

Die Männer des SV Straelen wollen in der Landesliga an die starken Ergebnisse der vergangenen Spielzeit anknüpfen. Die schloss die Mannschaft auf Tabellenplatz drei ab. In dieser Region sieht Trainer Dietmar Beiersdorf sein Team diesmal ebenfalls – auch wenn in Cedric Linden der erfolgreichste Straelener Torschütze jetzt für den TV Oppum in der Oberliga aufläuft. „Ihn können wir nicht eins zu eins ersetzen. Doch wir sind spielerisch deutlich weiter als noch vor zwölf Monaten“, sagt der SVS-Coach.

Er musste ebenfalls mehrere Akteure integrieren. Maurice Sprünken und Simon Tophoven wagten den Sprung aus der zweiten Mannschaft ins Landesliga-Team. Und in Nico Mertens stieß nach Max Blum und Matthis van der Giet bereits A-Jugend-Spieler Nummer drei zum Kader. Sie alle hinterließen in den Testspielen einen guten Eindruck. In den Partien stimmten nicht nur die Leistungen, sondern auch die Ergebnisse. Gegen den Verbandsligisten Kaldenkirchen waren die Grün-Gelben zwar zweimal chancenlos. In Aufeinandertreffen mit mehreren zum Teil ambitionierten Landesligisten aus der Parallelgruppe ging der SVS aber stets als Sieger vom Parkett. „Das war gut, zum Teil richtig gut“, sagt Beiersdorf.

Zum Auftakt geht es für ihn und seine Mannschaft am Sonntag, 11.30 Uhr, zum SC Bottrop, Kellerkind der vergangenen Saison. Dann tritt Adler Bottrop in Walbeck an. „Die DJK Adler Bottrop ist verlustpunktfrei aufgestiegen. Das wird alles andere als ein Selbstläufer“, sagt der Straelener Trainer.

(terh)