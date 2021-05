Team kann aus eigener Kraft noch aufsteigen : Ein Endspiel für den TV Aldekerk

Der TV Aldekerk will am Sonntag alles in die Waagschale werfen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kerken Wenn das Team an diesem Sonntag zum Abschluss der Aufstiegsrunde das Heimspiel gegen den MTV Heide gewinnt, ist der Sprung in die Zweite Handball-Bundesliga der Frauen perfekt. Die Vorfreude auf das Duell ist groß.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Bleckmann

Am Sonntag gilt es für den TV Aldekerk in der Aufstiegsrunde zur Zweiten Handball-Bundesliga der Frauen. Die Mannschaft von Trainerin Yvonne Fillgert, die mit 3:3-Punkten auf dem dritten Platz steht, der zu Relegationsspielen gegen den Drittletzten der Zweiten Liga berechtigt, empfängt zum Abschluss der Runde den Tabellenzweiten MTV Heide (4:2-Zähler) um 15 Uhr in der Vogteihalle. Bei einem Sieg wäre der direkte Aufstieg perfekt. Doch es können auch alle Träume vom Sprung in die zweithöchste Klasse platzen – mehr Endspiel geht nicht.

Angelina Huppers wird die Begegnung nur von der Tribüne aus verfolgen können. Sie darf nach ihrem beim 27:27 beim SV Allensbach erlittenen Nasenbeinbruch noch nicht wieder auflaufen. Sie ist zum Zuschauen verdammt, wenn zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ein Frauen-Team des ATV den Sprung in die Zweite Bundesliga schaffen kann. „Es ist so unfassbar schade, bei diesem Finale nicht auf der Platte stehen zu können“, sagt die Außenspielerin.

Info Das Spiel wird wieder per Livestream übertragen Ohne Fans Zuschauer sind in der Vogteihalle weiter nicht erlaubt. Doch wer will, der kann dem TV Aldekerk am Computer oder Tablet die Daumen drücken. Auch dieses Spiel kann im Livestream verfolgt werden. Den Link zur Übertragung gibt es auf der Homepage des ATV unter www.tv-aldekerk.de.

Und es ist zweifellos ein Endspiel wie aus einem Krimi-Drehbuch. Tatsächlich haben hinter dem zum Abschluss spielfreien Spitzenreiter ESV Regensburg, der bereits als erster von zwei direkten Aufsteigern feststeht, noch drei Teams Chancen, in die Zweite Liga aufzurücken. Der Tabellenvierte Frankfurter HC (2:4-Punkte) nutzte am vergangenen Sonntag beim hauchdünnen Sieg gegen den TV Aldekerk seine letzte Chance, im Rennen um den Aufstieg zu bleiben. Er tritt bereits am Samstag, 19.30 Uhr, beim SV Allensbach (1:5-Zähler) an, für den sich das Thema Aufstieg Zweite Liga schon erledigt hat.

Der TV Aldekerk hat den Vorteil, dass er es aus eigener Kraft schaffen kann und nicht auf Schützenhilfe angewiesen ist. Bei einem Sieg gegen den MTV Heide hat er den zweiten Aufstiegsplatz sicher, den der Gegner schon mit einem Remis verteidigen würde. Er kann aber auch noch auf Rang vier zurückfallen. Denn der Frankfurter HC kann am ATV vorbeiziehen, wenn er sich am Wochenende einen Punkt mehr sichert als die Mannschaft von Trainerin Yvonne Fillgert.

„Wir wollen gar nicht erst anfangen zu rechnen“, sagt Mannschaftsführerin Svenja Rottwinkel. „Der MTV Heide stellt eine sehr schnelle Mannschaft und wird uns alles abverlangen. Aber auch für den MTV geht es ja noch um was. Gerade Zuhause wollen wir zeigen, dass wir es besser können als zuletzt in Frankfurt und den Kampf von der ersten Minute annehmen.“ Die Niederlage sei abgehakt, versichert sie. „Wir nehmen die Köpfe wieder hoch.“

Die hingen nach dem Abpfiff im letzten Spiel aus gutem Grund. Trotz allerbester Chancen hatten es die Grün-Weißen nicht geschafft, die Feldvorteile im zweiten Abschnitt in Tore umzumünzen und die Punkte aus Frankfurt zu entführen. Keine Frage: Der ATV war in erster Linie an sich selbst gescheitert. „Der MTV Heide verfügt über eine ähnliche Mannschaft wie wir und hat eine sehr ähnliche Spielanlage“, sagt Birga van Neerven, nachdem das Team sich Videoaufnahmen vom nächsten Gegner angeschaut hatte.