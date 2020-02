Handball : Handball: SV Straelens Männer wollen ins Final Four

Straelen Handball-Kreispokal Männer: SV Straelen – TuS Treudeutsch Lank. Straelens Handballfrauen haben den Sprung ins Finalturnier um den Kreispokal bereits geschafft, heute Abend wollen die Männer nachziehen.

Sie treffen in der Sporthalle am Schulzentrum auf den Verbandsligisten aus Lank (Anwurf 20.30 Uhr). Der Turn- und Sportverein wird voraussichtlich nicht in Bestbesetzung antreten können, so er denn überhaupt antritt. Mangels personeller Ressourcen ist man auf Hilfe aus der zweiten Mannschaft angewiesen. „Egal wer hier aufläuft: Wir müssen vom Anpfiff an mit dem nötigen Ernst an die Sache herangehen, wenn wir das Final Four in heimischer Halle erreichen wollen“, gibt SVS-Übungsleiter Dietmar Beiersdorf im Redaktionsgespräch die Marschrichtung vor.