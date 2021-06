Aufstieg in die Zweite Handball-Bundesliga : Die Golden Girls des TV Aldekerk

Foto: Norbert Prümen 7 Bilder Handball-Frauen steigen in die 2. Bundesliga auf

Kerken Mit Freudentänzen und goldenem Konfettiregen feierte die Mannschaft nach dem 24:22-Sieg gegen die SG Kirchhof ihren Triumph. Aber es gab aus gutem Grund auch Tränen.

Von Joachim Schwenk

Die Spielerinnen des TV Aldekerk wurden von einem goldenen Konfettiregen eingehüllt, als sie am Mittwochabend damit begannen, auf dem Parkett der Vogteihalle das zu bejubeln, was sie gerade vollbracht hatten. Zum ersten Mal in der Geschichte des an Erfolgen wahrlich nicht armen Klubs wird ein Frauen-Team in der kommenden Saison in der Zweiten Handball-Bundesliga auflaufen. Eine richtig große Aufstiegssause konnte es freilich nicht werden, weil Corona eben doch noch vieles einschränkt. Doch die Golden Girls des ATV störte dies nicht weiter, nachdem der Aufstieg durch den 24:22-Erfolg im Relegations-Rückspiel gegen die SG Kirchhof perfekt war. Sie waren nur überglücklich.

Glücklich, weil die Nerven gehalten hatten in einer Partie, die Mitte der zweiten Halbzeit zu kippen drohte. Glücklich, weil jetzt gelungen ist, was ein Jahr zuvor schon hätte geschafft werden können. Doch da entschied sich der TV Aldekerk nach dem Meisterstück in der Dritten Liga noch, das Abenteuer Zweite Liga nicht zu wagen. Der Vorstand versprach aber, neu zu überlegen, wenn sich die Gelegenheit noch einmal bieten würde. Die Chance kam. Und wurde genutzt.

Glücklich waren die Aufstiegs-Heldinnen des TV Aldekerk aber vor allem, weil sie nach Monaten endlich wieder auf die Rückendeckung ihrer Fans setzen konnten – passend zu einem der größten Spiele der Vereinsgeschichte. Knapp 100 Zuschauer waren in der Halle und sorgten für ein Mordsspektakel. „Das hat geholfen und war für mich mit spielentscheidend“, sagt Handball-Abteilungsleiter Willi Nellessen, während Trainerin Yvonne Fillgert feststellte: „Die Mannschaft hat es richtig genossen, wieder vor Zuschauern zeigen zu können, was sie drauf hat.“

Ins große Freudenfest nach dem Sieg mischte sich indes auch ein wenig Wehmut. Es flossen Abschiedstränen, weil es für drei Spielerinnen ihr vorerst letzter Einsatz im Aldekerker Trikot war. Pia Kühn und Lena Heimes hatten schon vor Wochen entschieden, zum künftigen Zweitliga-Rivalen TuS Lintfort zu wechseln. Insa Weisz, die mit einem Zweitspielrecht bislang für den ATV in der Dritten Liga und den TVB Wuppertal in der Zweiten Bundesliga aufgelaufen ist, muss gehen. Der Aldekerker Erfolg sorgt dafür. Sie kann nicht mehr für den ATV auflaufen, weil er nun mit dem TVB aus Wuppertal, wo Weisz studiert, in einer Klasse aufläuft. Das Trio wurde nach der Partie mit Blumen verabschiedet.

„Die Abgänge tun schon weh, schließlich gehen drei absolute Stammspielerinnen“, sagt Yvonne Fillgert. Der Verein will versuchen, die Lücken zu schließen. „Wir werden schauen, ob es uns gelingt, noch Verstärkungen für die Mannschaft zu holen“, sagt Nellessen. Der Vorstand arbeitete bereits wenige Stunden nach dem Triumph daran, den Auftritt in Liga zwei weiter vorzubereiten. Schon am Donnerstagmittag gab es ein Treffen, um weitere Weichen zu stellen.