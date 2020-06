Handball : Carina Schütten ist die Finanzministerin des TV Aldekerk

Carina Schütten ist die komplette vergangene Saison wegen einer komplizierten Schulterverletzung ausgefallen. Jetzt will sie sich in der Drittliga-Mannschaft etablieren. Foto: Heinz Spütz

Aldekerk Die 20-jährige Linksaußen nimmt nach einer komplizierten Schulterverletzung und einem Jahr Pause einen neuen Anlauf beim Handball-Drittligisten, bei dem sie die Mannschaftskasse führt.

Die abgebrochene Handball-Spielzeit 2019/20 wollte Carina Schütten zu ihrer Saison machen. Zum ersten Mal wurde die waschechte Aldekerkerin von Trainerin Yvonne Fillgert in den Kader der Drittliga-Mannschaft berufen. Doch der Schuss ging nach hinten los: Im letzten Vorbereitungsspiel kugelte sich die 20-Jährige die Schulter aus. Die Verletzung erwies sich als schwerer als gedacht, sie fiel für die komplette Spielzeit aus.

Wegen dieser bitteren Erfahrung sind ihre Saisonziele klar definiert: Gesund bleiben, sich in der Mannschaft neu behaupten und als feste Größe etablieren. „Ich stehe noch am Anfang meiner Entwicklung und kann vermutlich in allen Bereichen eine Menge dazulernen“, sagt Carina Schütten. Kaum überraschend, dass auch sie ein Eigengewächs aus der herausragenden ATV-Talentschmiede ist. Seit mittlerweile 17 Jahren spielt sie Handball. Erste Erfolge ließen nicht lange auf sich warten. Den Titel Westdeutsche Meisterin konnte sie bereits als C-Juniorin bejubeln.