Handball : Handball: Frauen des ATV vor Richtungsweisung

ALDEKERK Handball, Frauen 3. Liga West: TV Aldekerk – TVE Netphen, Samstag, 15:30 Uhr Vogteihalle.

Die Aldekerker Drittligafrauen schwenken so langsam in die entscheidende Saisonphase ein. Der Tabellenletzte aus Netphen, der am Samstag seine Visitenkarte in der Vogteihalle abgibt, macht für das Team des ATV den Auftakt in die Wochen der Wahrheit. Denn nach der Partie gegen die Niedersächsinnen müssen die Grün-Weißen im Saarland bei der HSG Marpingen/Alsweiler antreten, bevor dann eine weitere Woche später der direkte Konkurrent um den Aufstieg aus Mainz-Bretzenheim an den Slousenweg kommt. Vielleicht kommt das Team vom Turnverein Einigkeit da gerade zur rechten Zeit.