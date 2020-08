Fußball : GW Vernum will weiter nach vorne

Trainer Sascha Heigl geht bei GW Vernum in seine siebte Saison. Foto: FuPa

Geldern Die eingespielte Mannschaft will in der Kreisliga A die Aufstiegsrunde erreichen und dort auch nach Möglichkeit ein Wörtchen im Kampf um die Meisterschaft mitsprechen. Der Konkurrenzkampf im Team ist größer geworden.

GW Vernum zählte bis zum Saisonabbruch im März zu den positiven Überraschungen in der Fußball-Kreisliga A. Mit 32 Punkten lag das Team von Trainer Sascha Heigl auf Rang fünf und hatte bereits einen Zähler mehr als in der Spielzeit zuvor auf dem Konto. „Aus sportlicher Sicht hätten wir die Saison natürlich gerne zu Ende gespielt. Wir waren sehr gut in Form und hätten gerne gewusst, wohin unsere sportliche Reise noch gegangen wäre“, sagt Heigl. „Die Mannschaft hat in der vergangenen Saison wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Wir waren deutlich konstanter und vor dem Tor wesentlich effektiver.“

Der Coach, der bereits in seine siebte Saison als Verantwortlicher an der Linie gehen wird, kann weiter auf einen eingespielten Kader zurückgreifen. Denn großartige personelle Veränderungen gibt es bei den Grün-Weißen nicht zu vermelden. „Es sind vier A-Jugendliche zum Team gestoßen. Dabei hat sich bereits in der bisherigen Vorbereitung gezeigt, dass dies den Konkurrenzkampf in der Mannschaft deutlich belebt. Zudem haben wir damit einen weiteren Schritt Richtung Verjüngung des Teams gemacht“, sagt Heigl. GW Vernum verfügt nun über eine gesunde Mischung aus routinierten A-Liga-Akteuren und jungen Talenten.