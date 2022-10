Fußball-Stadtmeisterschaft fällt aus : GW Vernum verzichtet erneut auf Budenzauber

Geldern Da die Corona-Lage unsicher bleibt, findet die bei Fans und Spielern beliebte Gelderner Hallenfußball-Stadtmeisterschaft erst wieder Anfang 2024 statt.

Es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Zum dritten Mal in Folge fällt die Gelderner Hallenfußball-Stadtmeisterschaft wegen der Pandemie ins Wasser. „Aktuell sind solche Veranstaltungen zwar erlaubt. Doch man muss ja davon ausgehen, dass die Infektionszahlen demnächst wieder in die Höhe schießen. Deshalb haben wir uns bereits jetzt dazu entschlossen, die Titelkämpfe erst wieder für Anfang 2024 zu organisieren“, sagte Reinhard Winkler, Vorsitzender von Grün-Weiß Vernum.

Der Verein richtet den beliebten Wettbewerb, der im Normalfall für volle Zuschauerränge in der Halle am Bollwerk sorgt, seit vielen Jahren traditionell an einem Samstag im Januar aus. Im Vorfeld geben die Grün-Weißen mit Unterstützung der Volksbank ein Programmheft heraus, gehen auf Sponsorensuche, laden die Nachbarvereine ein und organisieren das Catering. „Der Aufwand steht zwar in keinem Vergleich zu unserem großen Jugendfußball-Turnier im Sommer. Dennoch möchten wir nicht vorher schon Arbeit leisten, die am Ende vielleicht für die Katz ist. Und außerdem wollen wir natürlich vermeiden, dass sich Besucher unseres Turniers anstecken“, so Winkler.