Tolles Rahmenprogramm Großes Kinderfest mit ganz viel Fußball

Am späten Freitagnachmittag waren dann die A- Und B-Jugendlichen am Start. Traditionell fand parallel das Altherren- und Hobbyteam-Turnier statt. „Für die Freitagsspiele haben wir immer zwölf Schiedsrichter, die jedes Jahr gerne zu uns kommen. Da gibt’s immer regen Austausch an den Getränke- und Grillständen“, sagt Klaus Giesen. Die weiteste Anreise in diesem Jahr hatten die „Feierabend-Kicker-Mosel“, die es bei den Senioren aber nicht in die K.o.-Phase schafften. „The Lions“ aus Duisburg beendete die jahrelange Siegesserie von „Ald VVV“ aus Venlo. Am Samstag waren die Kleinen unter sich, auf den Bambini-Treff folgte der Wettbewerb der E-Junioren. Das letzte Turnier bestritten am Sonntag die F-Jugendlichen. „Leider hatten wir mehrere Absagen. Viele Trainer halten offenbar nichts von der neuen Spielform mit vier Toren. Doch wir müssen uns an die Vorgaben halten“, so Klaus Giesen.