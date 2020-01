Fußball : „Familienfeier der Gelderner Fußballer“

Fußballfreunde unter sich: Markus Bexte (l.), Leiter der Gelderner Geschäftsstelle der Volksbank an der Niers, loste im Beisein von Reinhard Winkler die Gruppen für die Stadtmeisterschaft aus. Foto: GW Vernum

Geldern Grün-Weiß Vernum richtet am Samstag, 1. Februar, zum achten Mal die Fußball-Stadtmeisterschaft aus.

Viele Jahre lang mussten die Gelderner Fußballfreunde auf den geliebten Budenzauber in der Winterpause verzichten. Bis 2013 – da setzte Grün-Weiß Vernum mit der Premiere der „Stadtmeisterschaft im 21. Jahrhundert“ der Durststrecke ein Ende. Am Samstag, 1. Februar, geht die inzwischen achte Auflage der Titelkämpfe über die Bühne – wie immer unter der bewährten Regie der Grün-Weißen um ihren Vorsitzenden Reinhard Winkler.

Wie die Zeit vergeht. Die „neue“ Gelderner Stadtmeisterschaft geht demnächst in ihre achte Runde. Bahnt sich da etwa so etwas wie eine traditionelle Veranstaltung an ?