Jugendfußball GW Vernum begrüßt wieder mehr als 2000 Nachwuchskicker

Mit ihrem Engagement sind die Grün-Weißen, die aktuell ihr 75-Jähriges feiern, längst auch unter die Wirtschaftsförderer gegangen. Schon seit mehreren Monaten ist das Vernumer Heu-Hotel der Familie Maas am genannten Termin ausgebucht. Auch die Betreiber des Tipi-Dorfs in Walbeck und des Campingplatzes in Sevelen begrüßen alljährlich viele junge Gäste, sobald in Vernum der Ball rollt.