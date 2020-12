Fußball : GW Vernum steht mit weißer Weste an der Spitze

Trainer Sascha Heigl ist mit seinem Team sehr zufrieden. Foto: FuPa

Geldern Die Mannschaft hat bislang alle Spiele in der Gruppe zwei der Kreisliga A Kleve/Geldern gewonnen. „Wir sind mit jedem Sieg etwas gewachsen“, sagt Trainer Sascha Heigl.

Von Nils Hendricks

Grün-Weiß Vernum ist die souveräne Nummer eins in der Gruppe zwei der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern. Die Mannschaft von Trainer Sascha Heigl hat bislang alle acht Spiele gewonnen und steht mit sechs Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Auch das Torverhältnis von 33:7 ist eindrucksvoll. Der Ligaprimus stellt die mit Abstand beste Offensive der Klasse und zudem die zweitbeste Abwehr. Dabei beweisen die Vernumer in vorderster Front eine hohe Variabilität. Fünf Akteure haben schon mindestens vier Tore erzielt. Philipp Stutzinger traf bereits sieben Mal und steuerte zudem zwölf Vorlagen bei. Johannes Terhorst war mit acht Treffern mannschaftsintern am häufigsten erfolgreich.

„Für uns lief es bisher schlichtweg super gut. Das fing schon mit dem Gewinn des Pokalspiels gegen Twisteden an und setzte sich in der Liga fort. Mit jedem Sieg sind wir etwas gewachsen“, sagt Trainer Sascha Heigl. Beim Pokalauftritt gegen die klassenhöhere DJK Twi­steden Ende August (2:0) ließen die Vernumer schon aufhorchen. Heigl will aber kein einzelnes Spiel herausheben. Das sei zu schwierig, sagt er. „Jede Partie schreibt ihre eigene Geschichte. Gegen den Tabellenzweiten SV Sevelen haben wir nicht gut gespielt, uns aber mit Kampfgeist und Moral einen glücklichen 2:1-Sieg erkämpft.“ Beim 9:1-Erfolg gegen den GSV Geldern habe wiederum alles geklappt. Wichtig ist Heigl nur ein Punkt: „Wir wollen jedem Gegner mit Respekt und Demut begegnen. Nur dann können wir die Saison auch erfolgreich bestreiten.“