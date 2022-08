Nachruf : Die Tennis-Szene am Niederrhein trauert um Erwin Niels

So bleibt Erwin Niels den Tennisfreunden in Erinnerung. Foto: reinartz (gruber)

Geldern Gelderner Grandseigneur ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Erinnerungen an einen legendären Spieler, der schon als Junge „An der Bleiche“ aufschlug.

Von Maarten Oversteegen

Erwin Niels spielte jahrelang Bundesliga-Tennis für den HTC Blau-Weiß Krefeld. Er war ein Aushängeschild des renommierten Klubs. Doch auch für den TC Grün-Weiß Geldern war er ein sportlicher Held. „Seine Liebe gehörte Blau-Weiß Krefeld, Grün-Weiß Geldern aber durfte sich mit der Mitgliedschaft von Erwin Niels schmücken. Wenn Erwin gespielt hat, haben die Menschen sich hingesetzt und bewundert“, sagt Günther Grofe, Erster Vorsitzender des TC Grün-Weiß Geldern.

Mit Erwin Niels geht ein großer Sportler. Der Deutsch-Niederländer war mehrfacher Niederrheinmeister, gewann 1996 mit der Nationalmannschaft den Weltmeistertitel der Altersklasse 50 plus. 2001 wurde er mit der Mannschaft des HTC Deutscher Meister der Altersklasse 55, 2007 Deutscher Meister der Altersklasse 60. Im Alter von 75 Jahren ist er am 13. August gestorben.

Die ersten Schritte im Sport ging Erwin Niels auf der Gelderner Platzanlage An der Bleiche. Sein Talent war früh unübersehbar. „Ich war Balljunge in Moyland, Erwin spielte gerade Tennis in Geldern. Wir waren zehn Jahre alt, als wir einander das erste Mal über den Weg liefen. Man hatte uns zusammengebracht, weil wir beide eine gewisse Begabung mitbrachten“, erinnert sich Horst-Dieter van de Loo, der etliche deutsche Tennis-Meisterschaften gewonnen hat. Bei Europameisterschaften stand er auf dem Siegertreppchen, gleich mehrfach war der Gocher Vizeweltmeister.

Eine Karriere, die eng mit dem ein Jahr jüngeren Erwin Niels verwoben war. „Erwin Niels war einer der besten Tennisspieler, die je am unteren Niederrhein aufgeschlagen haben. Hinzu kommt, dass wir immer die dicksten Freunde waren“, sagt Horst-Dieter van de Loo. Schon im Jahr 1964 hatte Erwin Niels Vereinsgeschichte geschrieben: Damals wurde er Niederrhein-Meister der A-Jugend und Deutscher Mannschaftsmeister mit dem Team Niederrhein.

Der plötzliche Tod des Routiniers hat den Gocher Tennislehrer Horst-Dieter van de Loo schwer getroffen. „Ich bin eigentlich noch immer außer Rand und Band“, sagt die Sportlegende. Im Laufe der Jahrzehnte haben sich der Gocher und der Gelderner hunderte Matches geliefert. „Es war typisch, dass Erwin den ersten Satz gewinnt. Den zweiten habe ich mir dann erkämpft. Und für den dritten Satz war es häufig zu dunkel“, sagt van de Loo scherzhaft. Auf dem Platz sei Erwin Niels ein Vorbild gewesen. Ein Kollege, zu dem man hochschaute. „Sein Talent war unerschöpflich. Er spielte sehr individuell, sehenswert. Seine Markenzeichen waren die unerbittlichen Aufschläge und Schmetterbälle. Sie kamen immer platziert und mit Geschwindigkeit“, so Horst-Dieter van de Loo.

Als Jugendliche spielten Erwin Niels und Horst-Dieter van de Loo gemeinsam für den Landes-Tennis-Klub Moyland. Im Alter von 20 Jahren ging es zum HTC Blau-Weiß Krefeld. Anfang der 70er Jahre waren die beiden Gründungsmitglieder der Tennis-Bundesliga. Eine Ära prägten die Niederrheiner in der höchsten deutschen Spielklasse. Horst-Dieter van de Loo schlug zwischenzeitlich auch für den TC Rot-Weiß Goch auf, Erwin Niels hatte ein Intermezzo beim Viersener THC. Doch die Wege führten die alten Hasen zurück gen Krefeld. Bis vor wenigen Jahren spielte man gemeinsam für die Blau-Weißen, in der Regionalliga und der Altersklasse Herren 70 ging es um Zählbares. Doch Erwin Niels, dessen Frau jahrelang gar Vorsitzende des TC Grün-Weiß Geldern war, ließ es sich auch nicht nehmen, regelmäßig auf der Platzanlage der Grün-Weißen in Erscheinung zu treten, etwa mit seinem Neffen.

„Erwin Niels war für unseren Verein so etwas wie der Grandseigneur. Es war ein Genuss, ihm beim Tennisspielen zuzuschauen. Er spielte schnörkellos und wenig überrissen. Zudem zeigte Erwin auf und neben dem Platz eine bemerkenswerte Bescheidenheit und Fairness. Zwar war er ein wenig lauffaul. Doch das konnte Erwin sich erlauben, weil er das nötige Auge hatte. Wenn ich mal die Ehre hatte und gegen ihn spielen durfte, wusste er nach drei Schlägen ganz genau, was ich kann und was ich nicht kann. Diese Schwächen nutzte er dann schamlos aus“, sagt Günther Grofe.