Dritte Auflage ein voller Erfolg Weezer Sommerabendlauf untermauert den Aufwärtstrend

Neben den Hauptakteuren genossen auch viele Besucher den Abend bei schönstem Frühsommer-Wetter im Vittinghof-Schell-Park am Bürgerhaus. Dort absolvierten zunächst 84 Kinder zwei kleine Parkrunden. Sportlicher Höhepunkt war der 5000-Meter-Hauptlauf. Und dieser stand ganz im Zeichen eines Sportlers, der immer wieder gerne nach Weeze kommt, um sich einen Siegerpokal für seinen Trophäenschrank abzuholen. Christoph Verhalen vom TuS Xanten, der in den vergangenen Jahren viermal in Folge den Crosslauf des Turn- und Spielvereins gewonnen hat, ließ diesmal auch beim Sommerabendlauf der Konkurrenz keine Chance. Er erreichte in 16:26 Minuten das Ziel am Bürgerhaus. Auf Platz zwei landete Jörn Hansen von der LG Alpen (17:05 Minuten) vor Süleyman Kuzguncu (17:32) der für das Lern- und Therapiezentrum Gelderland an den Start gegangen war.