Fußball : Von der Allianz-Arena zum „Aermen Düwel“

Nieukerk Bundesliga-Referee Guido Winkmann präsentierte sich als Star zum Anfassen und pfiff den Premieren-Kick auf Nieukerker Kunstrasen.

Geheimstufe 1 am Aermen Düwel. Die wenigen Eingeweihten hatten bis zum Schluss dicht gehalten. Schließlich stand ein unwägbares Fragezeichen hinter der großen Überraschung, die Bernd Kolmans und seine Mitstreiter anlässlich der feierlichen Eröffnung der Kunstrasen-Anlage geplant hatten. Der Vorsitzende des TSV Nieukerk hatte den prominentesten Dorfbewohner lange im Vorfeld angesprochen. Bundesliga-Schiedsrichter Guido Winkmann wohnt einen Steinwurf weit vom Sportplatz entfernt – da könne er doch vielleicht das Premieren-Spiel pfeifen. Der erfahrene Referee, dessen Kinder für den TSV am Ball sind, ließ sich nicht zweimal bitten und willigte sofort ein.

Der Haken an der Sache: Der geplante Ehrengast war am Samstagabend zunächst noch vom Deutschen Fußball-Bund für die Leitung des Bundesliga-Topspiels FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen eingeteilt worden. „Guido Winkmann ist erst am Sonntag aus München zurückgekehrt. Wir mussten deshalb abwarten, ob der Flieger pünktlich landet“, erklärte Elias Papke, Sprecher der Schiedsrichter des Fußball-Kreises Kleve-Geldern.

Ohne Schiedsrichter geht bekanntlich nichts. Der Fußball-Kreis Kleve-Geldern kümmert sich deshalb intensiv um die Ausbildung von jungen Unparteiischen. Wer Mitglied der Schiedsrichter-Familie am Niederrhein werden und vielleicht Guido Winkmann nacheifern möchte, kann sich an Kreislehrwart Rolf Camps wenden. E-Mail: ­rolfcamps@aol.com oder Tel. 0172-8157509.

Dort gab’s bereits tosenden Applaus von den knapp 500 Besuchern, als der Platzsprecher den Schiedsrichter der Partie in der D-Junioren-Leistungsklasse zwischen dem TSV Nieukerk und dem Nachwuchs des 1. FC Kleve ankündigte: Guido Winkmann höchstpersönlich. Von der Allianz-Arena auf den neuen Dorf-Sportplatz – die komplette Bandbreite des Fußballsports. Selbstverständlich hatte der Routinier, der anerkanntermaßen zum Kreis der besten deutschen Schiedsrichter gehört, keinerlei Probleme mit dem einstündigen Nachwuchs-Kick. Schließlich hatten die Jungs schon große Augen gemacht und waren fast in Ehrfurcht erstarrt, als sie den berühmten Mann im schwarzen Dress gesehen hatten. Entscheidungen muss ein Unparteiischer natürlich auch in einem D-Jugend-Spiel treffen: Winkmann pfiff beispielsweise einen Elfmeter für die Rot-Blauen vom Klever Bresserberg und hielt kurz vor Schluss einem Nieukerker Spieler eine gelbe Karte vor die Nase, von der der junge Mann noch irgendwann einmal am Altherren-Stammtisch erzählen dürfte. Immer wieder gab’s Beifall von den Zuschauern, wenn der Ehrengast beispielsweise eine knifflige Abseitsposition erkannt hatte. „Da konnte man auf einmal Sätze wie ,Das hätte ich nie gesehen’ hören. So etwas erleben wir leider im Alltag selten oder nie. Das könnte ruhig auch einmal passieren, wenn kein DFB-Schiedsrichter in der Mitte steht“, meinte Papke augenzwinkernd.