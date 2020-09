Fußball : Schützenfest im Gelderland-Stadion

Philipp Langer (l.) erzielte in der ersten Halbzeit einen Hattrick für den SV Sevelen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Gelderland Fußball-Kreisliga A, Gruppe 2: Grün-Weiß Vernum gewinnt 9:1 beim GSV Geldern. Titelaspirant SV Sevelen zeigt sich ebenfalls in Torlaune und schlägt den SV Herongen 6:0.

(nhen) Am dritten Spieltag der Fußball-Kreisliga A, Gruppe 2, hat die hoch gehandelte Offensive des SV Sevelen erstmals so richtig gezündet. Mit einem 6:0 (3:0) schickte der Aufstiegsaspirant vom Koetherdyck den SV Herongen auf die Heimreise. Torjäger Philipp Langer gelang in der ersten Halbzeit ein lupenreiner Hattrick (18., 35. und 37. Minute). Nach dem Seitenwechsel machten Andreas Terhoeven (50.), ein Eigentor des Herongers Carsten Mehnert (59.) und Simon Bledzki (88.) den Kantersieg perfekt. „Wir hätten letzte Woche schon sechs, sieben Tore machen müssen. Das haben wir heute nachgeholt“, sagte Senioren-Obmann Ronny Czadzeck, der Coach Gunnar Gierschner vertrat.