Sieben neue Spieler im Team : Grün-Weiß Vernum will mit größerem Kader ins obere Drittel

Grün-Weiß Vernum will mit größerem Kader ins obere Drittel

Vernums Philipp Stutzinger behauptet den Ball in einem früheren Spiel gegen Union Wetten. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Seit dem Abstieg aus der Bezirksliga 2014 spielt Grün-Weiß Vernum durchgängig in der Kreisliga A – und entwickelte sich im Laufe der Jahre immer mehr zu einer Art grauen Maus der Liga, wie sich an den End-Platzierungen ablesen lässt: Rang sieben, elf, zehn, acht und zehn.

Das ist die Bilanz der vergangenen Spielzeiten. Weil weder nach oben noch nach unten noch etwas passieren konnte, war die Spannung aus Vernumer Sicht meist früh raus. In der Vorsaison wurden deshalb zum Beispiel fünf der letzten sechs Spiele teils deutlich verloren.

Auch deshalb hat sich die Mannschaft zur neuen Saison vorgenommen, „noch einmal anzugreifen“. Konkret: „Wir wollen uns also auf jeden Fall um ein paar Plätze verbessern und die Spannung bis zum Ende der Saison hochhalten“, sagt Trainer Sascha Heigl, der in seine sechste Saison als Vernumer Trainer geht.

Vernums Prunkstück war in den Vorjahren stets die Offensive, wie die 68 erzielten Tore in der Vorsaison beweisen. Mehr Treffer erzielten nur die Aufsteiger Weeze und Straelen II. Doch dafür war die Defensivbilanz im Vorjahr katastrophal: 72 Gegentore in 28 Ligaspielen – mehr Gegentreffer kassierte nur der chancenlose Absteiger Materborn. Und nur ein einziges Mal spielte der GWV zu null. „Ein Problem waren unter anderem die vielen individuellen Aussetzer“, hadert Heigl. „Daran müssen wir dringend arbeiten und es schaffen, von Anfang bis Ende voll konzentriert bei der Sache zu sein.“