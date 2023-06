Jugendfußball Ein Fußball-Fest im digitalen Zeitalter

Gut zwei Drittel der beteiligten Vereine reisen Jahr für Jahr nach Vernum. So nahm Germania Ratingen gleich mit vier B-Junioren-Mannschaften am Wettbewerb teil. „Wir waren schon vor Corona mit den D-Jugendlichen hier und schätzen die Herzlichkeit des Gastgebers und die perfekte Organisation“, sagte ein Mannschaftsbetreuer. Viele Nachwuchskicker feiern in Geldern ihren Saisonabschluss. So hatte sich der VfL Grafenwald aus Bottrop mit 35 Mann und drei Jugendmannschaften auf den Weg gemacht und den Bauernhof von Maria Maas in Beschlag genommen, um drei Tage Fußball, bestes Sommerwetter und „Natur pur“ genießen zu können. Beispielsweise war auch das Tipi-Dorf in Walbeck am Wochenende von Nachwuchskickern aus ganz NRW bevölkert.