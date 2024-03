Seit 37 Jahren Vorsitzender Reinhard Winkler setzt seine Ära auch im Jubiläumsjahr fort

Insgesamt hält der Sportverein mit seinen Abteilungen Fußball, Basketball und Breitensport das ganze Dorf in Bewegung und hat aktuell 720 Mitglieder in seinen Reihen. Für diese gibt’s eine gute Nachricht. Der Spatenstich für den Neubau der Umkleidekabinen und eines großen Gemeinschaftsraums soll noch in diesem Jahr erfolgen – bereits 2025 sollen die neuen Räumlichkeiten genutzt werden können.