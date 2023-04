Das Jugendfußball-Spektakel Grün-Weiß Vernum begrüßt mehr als 2000 Nachwuchskicker

Insgesamt werden rund 200 Jugendmannschaften und damit mehr als 2000 Kinder und Jugendliche am Fronleichnams-Wochenende den Vernumer Sportplatz bevölkern. „Immer wieder ist die Bewegungsarmut vieler Kinder Gesprächsthema. Da dürfen wir auf diese Zahl etwas stolz sein“, so Giesen. Unter anderen sind Jugendmannschaften aus den Fußballkreisen Wuppertal, Köln, Solingen, Remscheid, Duisburg, Düsseldorf oder Rees/Bocholt am Ball. Noch einige Anmeldungen mehr hätten es allerdings für die Turniere der A- und B-Junioren sowie der U15- und U13-Mädchen sein können. „Noch haben wir in diesen Altersklassen ein paar Plätze frei“, sagt Sascha Bruckmann. Abgerundet wird das Vernumer Jugendturnier auch in diesem Jahr wieder mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm. Unter anderen gibt’s Hüpfburgen für die jüngsten Besucher, eine Schussmessanlage und eine Tombola mit attraktiven Preisen. Für Essen und Trinken ist selbstverständlich auch an allen vier Turniertagen gesorgt.