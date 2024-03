Großes Jubiläum Grün-Weiß Vernum blickt auf 75 spannende Jahre zurück

Einen guten Grund zum Feiern gibt es in diesem Jahr in Vernum, denn der Sportverein Grün-Weiß wird 75 Jahre alt. Tag und Monat der Gründungsversammlung sind nicht mehr bekannt, aber es muss vor dem 12. März 1949 gewesen sein. Denn an diesem Tag ging ein Schreiben des allerersten Vorsitzenden des Vereins, Gerhard Waerdt, an die Militärregierung des Landkreises Geldern heraus, mit der Bitte, die Sportertüchtigung der Jugend des SV Grün-Weiß Vernum zu genehmigen.