Fußball-Kreisliga A : Beterams lässt SC Auwel-Holt in letzter Minute jubeln

Kreis Kleve Fußball-Kreisliga A, Gruppe 2: Der Verteidiger macht das 1:0 bei Arminia Kapellen perfekt. Grün-Weiß Vernum bleibt nach 5:1 im Derby gegen den GSV Geldern obenauf.

Grün-Weiß Vernum ist in der Fußball-Kreisliga A, Gruppe 2, nach wie vor das Maß aller Dinge. 5:1 (3:1) gewann der Gastgeber das Derby gegen den GSV Geldern. Zufrieden war Co-Trainer Simon Eckl, der Sascha Heigl an der Seitenlinie vertrat, jedoch nicht wirklich. „Das war heute ein Pflichtsieg, der gewiss noch höher hätte ausfallen müssen. Wir haben uns viel zu viele Fehler geleistet“, ließ er wissen. Drei der fünf Tore erzielte Marcus Brouwers (11., 45., 63.). Auch Tim Hegmans (25.) und Malte Heitbrede (69.) trugen ihren Teil zum fünften Sieg in Folge bei. Es ist zudem das vierte Spiel in dieser Saison, in dem der Spitzenreiter mindestens fünf Tore erzielt hat. Für den GSV hatte Tim Beßler zum zwischenzeitlichen 1:1 (20.) getroffen.