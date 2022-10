Sportliches Wochenende : Grenzland-Cup feiert in Walbeck seine Premiere

Die Organisatoren des Grenzland-Cups – Freddy Lange, Gerd Bloemen und Laurenz Tissen (von links) – freuen sich auf die beiden Wettkampftage. Foto: Klaus Schopmans

Geldern Am vorletzten Oktober-Wochenende finden auf dem Freibadgelände ein Lauf- und ein Radsport-Event statt. Anmeldungen dafür sind noch möglich.

Von Klaus Schopmans

Das Waldfreibad Walbeck hat sich mit vielen Events wie Openair-Konzerten oder Comedy auf der Liegewiese in der Vergangenheit einen Namen gemacht. Mit dem Grenzland-Cup, der am 22. und 23. Oktober stattfindet, kommt nun eine neue sportliche Veranstaltung hinzu. Mit einem Cross Laufwettbewerb startet am Samstag, 22. Oktober, die Veranstaltung für die Läufer.

Dafür wurde eine 500 Meter lange Cross-Strecke auf dem 100.000 Quadratmeter großen Freizeitgelände angelegt. Um 12.45 starten die Bambini mit einem 400-Meterlauf. In mehreren Altersklassen geht es dann weiter bis zum 5500-Meter-Lauf der Männer. Auf die Mountainbike-Fahrer, die am Sonntag, 23. Oktober, ab 10 Uhr an den Start gehen, wartet eine 1,5 Kilometer lange Strecke. „Das ist schon eine anspruchsvolle Strecke, die fahrerisches Können voraussetzt, die aber für Amateurfahrer gut zu bewältigen ist“, sagt Gerd Bloemen, einer der Mitorganisatoren des Events. Auch beim „MTB-Rennen“ wird die Teilnahme für verschiedene Altersklassen, auch für Kinder, angeboten. Ebenfalls können Gravel-Bikes teilnehmen.

„Dass zwei verschiedene Sportveranstaltungen zusammengeführt werden, gab es so noch nie. Nachdem in diesem Jahr schon viele Laufwettbewerbe abgesagt wurden, hoffen wir auf eine gute Resonanz“, sagt Laurenz Thissen, der die Wettbewerbe kommentieren wird. Das Besondere am Grenzland-Cup ist, dass alle sportlichen Aktivitäten innerhalb des Geländes des Freibades ausgetragen werden. Die Strecken sind für die Zuschauer und Betreuer gut einsehbar, man ist immer hautnah bei dem Aktiven.

„Wir wollten neue Wege gehen, um den Zuschauern den Sport hautnah zu präsentieren“, sagt Thissen. Zudem bietet das Freibad genügend Umkleide- und Duschmöglichkeiten. „Für uns als Veranstalter war es wichtig, dass der Grenzland-Cup ein kompaktes Angebot bietet. Es gibt zusätzlich ein Rahmenprogramm für die ganze Familie. Für das leibliche Wohl der Zuschauer ist natürlich auch gesorgt“, sagt Freddy Lange, der Vorsitzende des Bädervereins.