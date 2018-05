Golf: Golfmeisterschaft: Bodo Deja und Michaela Hericks siegen

Issum Zum zweiten Mal lud der Golfclub Issum-Niederrhein zu den Issumer Meisterschaften ein. Die stellvertretende Bürgermeisterin, Iris Lischewski-Schmetter, übernahm in Vertretung von Bürgermeister Clemens Brüx nicht nur die Siegerehrung, sondern nutzte auch die Gelegenheit, sich bei ihrem ersten Besuch auf der Anlage in die Materie einführen zu lassen.

Anders als im Vorjahr wurden die Issumer Meisterschaften in einer Sonderwertung im Rahmen eines offenen Clubturniers ausgetragen. Auf der 18-Loch-Anlage am Pauenweg nutzten die Issumer Clubmitglieder ihren Heimvorteil: Bodo Deja absolvierte seine Runde mit 80 Schlägen und setzte sich damit gegen Thorsten Radermacher (87) und Nico Hammel (90) klar durch. Der in Sevelen wohnhafte Titelverteidiger Hannes Ruhnau vom Golfclub Wasserburg Anholt war in diesem Jahr nicht am Start.