Golf : Gelderner Golfer Cosmo Noy qualifiziert sich für das Finale

Geldern Talente aus ganz Deutschland zeigten jetzt beim Qualifikations-Turnier der „Martin-Kaymer-Junior-Trophy“ auf der Anlage am Schloss Haag ihr Können.

Cosmo Noy hat’s geschafft. Der Youngster aus den Reihen des Gelderner Golfclubs Schloss Haag nutzte seinen Heimvorteil und ist dabei, wenn am Samstag, 1. Oktober, auf der Anlage am Öschberghof im Schwarzwald das Finale um die „Martin-Kaymer-Junior-Trophy“ ausgetragen wird. Der berühmte Golf-Profi aus Mettmann, der 2014 als zweiter Deutscher nach Bernhard Langer die US Open gewann, richtet in diesem Jahr erstmals die bundesweite Turnierserie für den Nachwuchs aus. Der Erlös ist für seine Helianthus-Stiftung bestimmt, die Kinder in den Bereichen Bildung, medizinische Versorgung und Sport unterstützt.