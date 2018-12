Vereine und Verbände : Die fitte Uroma von der Römerstraße

Straelen 50 Deutsche Sportabzeichen in Serie, 40 Jahre Stützpunktleiterin in Straelen: Trotz dieser einmaligen Bilanz ist der Ehrgeiz von Gisela Große noch nicht gestillt. Mit regelmäßigen Besuchen im Gelderner Hallenbad fing einst alles an.

Alle Achtung: Gisela Große aus Straelen, mittlerweile 83 Jahre jung, hat in diesem Jahr zum 50. Mal in Folge die Bedingungen für das Deutsche Sportabzeichen erfüllt. Damit nicht genug. Seit 40 Jahren leitet sie im Kreissportbund den Stützpunkt beim SV Straelen und hat sich in dieser Funktion um das Breitensport besonders verdient gemacht.

„Ich bin im Krieg aufgewachsen, da war an Sport nicht zu denken“, erzählt die gelernte Einzelhandelskauffrau. Hallenbäder und Sportplätze gab es damals im heimatlichen Schlesien nicht mehr. Alles war zerbombt und zerstört. Mit 14 Jahren musste die junge Frau arbeiten – seinerzeit nicht unüblich. Früh hat Gisela Große geheiratet und wurde Mutter von zwei Töchtern. „Da war ich 25 Jahre alt“, sagt sie. 1960 verschlug es sie mit ihrem Mann und den Kindern an den Niederrhein nach Straelen. „Mein Mann konnte eine Stelle beim Zoll bekommen.“ Zwei Jahre später hatte sie endlich Zeit, Sport zu treiben. „Mit ein paar Freundinnen sind wir nach Geldern zum Hallenbad gefahren, die Kinder haben wir mitgenommen“, kann sie sich noch ganz genau an die Anfänge erinnern. „Und in Straelen gab es eine Gymnastikgruppe für Frauen.“

Seinerzeit hörte sie auch erstmals vom Deutschen Sportabzeichen – der Ehrgeiz der jungen Mutter war schnell geweckt. 1968 legte die damals 33-Jährige zum ersten Mal die Prüfung für das Sportabzeichen ab. Mit folgenden Leistungen: 200 Meter Schwimmen: 6:19 Minuten, Weitsprung: 3,45 Meter, 75-Meter-Lauf: 12,6 Sekunden, Schleuderball: 27 Meter, Lauf über 1500 Meter: 8,6 Minuten. Prüfer war „Charly“ Piepers.

Lang, lang ist’s her – vor kurzem hat Gisela Große ihr Goldjubiläum in Sachen „Deutscher Fitnessorden“ gefeiert. Die Leistungen der rüstigen Rentnerin sind auch ein halbes Jahrhundert nach der Premiere mehr als beachtlich. Den zwei Kilogramm schweren Medizinball warf sie 6,40 Meter weit, der Schleuderball landete nach 14,50 Metern und 25 Meter schwamm sie in 58 Sekunden. 20 Kilometer Radfahren absolvierte sie in bemerkenswertern 56:53 Minuten. „Dafür habe ich extra 14 Tage vorher jeden Tag um halb acht morgens trainiert, denn seit drei Jahren fahre ich eigentlich mit dem E-Bike. Beim Schwimmen war ich schlecht“, zeigt sich Straelens Vorzeige-Sportlerin dennoch selbstkritisch. Und ärgert sich etwas, dass sie das Abzeichen in Gold um gerade einmal zwei Pünktchen verpasst hat. Der Kampfgeist ist jedenfalls schon wieder geweckt: „Das hole ich mir dann eben im nächsten Jahr, so viel Ehrgeiz habe ich noch.“

Doch mit der eigenen sportlichen Betätigung ist es noch lange nicht getan. Die sportliche Omi von fünf Enkeln und fünf Urenkeln kann sich noch gut an einen entscheidenden Moment in den 70er Jahren erinnern: „Damals starb unser Stützpunktleiter Matthias Arians. Ich bekam seinen Schriftverkehr in Sachen Sportabzeichen und gleich auch noch das ganze Amt aufs Auge gedrückt.“

Das war 1978. In den 40 Jahren bis heute hat sie weit über 5000 Kinder und Jugendliche auf dem Weg zum Sportabzeichen begleitet, ebenso viele Urkunden geschrieben und überreicht. Sämtliche Unterlagen hat sie akribisch dokumentiert. „Ich bin keine Trainerin, sondern Prüferin“, stellt Gisela Große klar. „Jeden Mittwoch bin ich um 18 Uhr auf dem Sportplatz an der Römerstraße und gebe den Freizeitsportlern Tipps und Hinweise. Dazu gehört auch, dass ich die Zeit stoppe oder beispielsweise die Sprunggrube harke.“

Sport ist schon lange das Lebenselixier von „Misses Sportabzeichen“. Mit anderen Menschen aktiv sein, gemeinsam Ziele erreichen und sich freuen – das ist ganz offensichtlich ein Jungbrunnen. „Extra aus Amerika kommt jedes Jahr eine Familie zu uns, um das Sportabzeichen zu machen“, erzählt die Jubilarin. „Die Mutter kenne ich schon, da hat sie ihren Sohn noch auf dem Sportplatz gestillt. Dieser Junge ist mittlerweile acht Jahre alt und hat im Sommer das Sportabzeichen bei mir gemacht.“ Die Urkunde hat sie bei der Oma aus Straelen abgegeben – per Luftpost ist sie beim Enkel in den Staaten gelandet.