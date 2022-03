Fußball-Regionalliga : „Bei Rudi wissen wir, wo wir dran sind“

Gianluca Rizzo im Vorwärtsgang. Nachdem ihm in Monheim der entscheidende Treffer geglückt ist, hat sich der Angreifer des SV Straelen einiges vorgenommen. Foto: Heinz Spütz

Straelen Gianluca Rizzo darf endlich wieder auf seiner Lieblingsposition im Angriff ran. Der Stürmer des SV Straelen erzielte im Pokalspiel in Monheim den Siegtreffer und hofft, dass Rudi Zedi etwas länger auf der Bank sitzt.

Endlich wieder ein Erfolgserlebnis. Das 1:0 beim Oberligisten 1. FC Monheim und der damit verbundene Einzug ins Viertelfinale um den Niederrhein-Pokal hat der zuletzt arg gebeutelten Mannschaft des Fußball-Regionalligisten SV Straelen gut getan. Schütze des entscheidenden Treffers war am Mittwochabend Gianluca Rizzo, der seine eigene Sicht auf diese Partie hat: „Das Spiel hat endlich mal wieder Spaß gemacht. Die Aggressivität, die Laufbereitschaft war bei allen da. Wir haben gut Fußball gespielt, den Ball in den eigenen Reihen gut laufen lassen. Wir waren nicht so sehr in einem Korsett von taktischen Zwänge gefangen. Unser Trainer hat uns Raum für Kreativität gelassen.“

Der 25-jährige gebürtige Krefelder wurde zu Saisonbeginn als prominente Verstärkung verpflichtet, blieb jedoch in seinen bisherigen 22 Einsätzen etwas hinter den Erwartungen zurück. „Da bin ich selbstkritisch genug, das auch einzuräumen“, so Rizzo. „Nach wie vor gehe ich auf den Platz, um jedes Spiel unbedingt gewinnen zu wollen. Leider war ich am Ende mehrmals von mir und meiner Leistung selber enttäuscht.“ Dabei führt er nicht als Entschuldigung, aber als mögliche Ursache an, dass er gelernter Mittelstürmer ist und auf dieser Position oder alternativ als echte hängende Spitze nicht eingesetzt wurde. „Zu oft habe ich auf der ,Acht‘ oder sogar auf der ,Sechs‘ gespielt. Die Rolle habe ich angenommen, aber es sind halt nicht meine Positionen.“

Info Der Gegner stellt sich aktuell in Topform vor Ausgangslage Die Gäste aus Gelsenkirchen präsentieren sich im neuen Jahr in einer glänzenden Verfassung. Mit drei Siegen und einem Unentschieden befreite sich die U 23-Auswahl des Zweitligisten aus der Abstiegszone. Zuletzt verlor die Mannschaft nach 1:0-Führung unglücklich mit 1:2 gegen Tabellenführer Rot-Weiss Essen. Der SV Straelen hat nach dem Bonner Überraschungssieg bei Fortuna Köln nur noch fünf Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz und steht unter Zugzwang. Trainerstimme „Wir müssen alles, was wir haben, rausknallen. Wir wollen den Gegner permanent unter Druck setzen und erst gar nicht zur Entfaltung kommen lassen“, sagt Rudi Zedi. Personal Tobias Peitz sitzt zum letzten Mal seine Rotsperre ab. Die vakante Position im defensiven Mittelfeld übernimmt eventuell Fabio Ribeiro, der nach Verletzungspause vor seinem Comeback steht.

Fehlende Beständigkeit in den Leistungen und Ergebnissen ist in dieser Saison die Parade-Disziplin des SV Straelen, für die der stellvertretende Kapitän mehrere Lösungsansätze anbietet: „An erster Stelle müssen wir Spieler uns da an die eigene Nase fassen, und damit meine ich auch mich. Wir haben es als Kollektiv zu oft nicht geschafft, an unsere Leistungsgrenze zu kommen. Nach einem Erfolg waren wir vermutlich zu schnell zufrieden und haben nicht an gute Leistungen anknüpfen können.“

Die häufigen Trainerwechsel während der Saison, erst Benedict Weeks, dann als Interimscoach Rudi Zedi, danach Thomas Gerstner und nun wieder Rudi Zedi, spielen seiner Meinung nach auch eine Rolle: „Trainerentlassungen bedeuten immer was Negatives, gehören aber leider zum Geschäft dazu. Aus meiner ganz persönlichen Sicht muss ich sagen, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt keinen neuen Trainer verpflichten würde. Rudi macht seine Sache sehr gut und wird von allen akzeptiert. Er kennt uns sehr genau und weiß, wie er uns anpacken muss. Ein neuer Trainer würde uns wieder mit neuen Abläufen und Automatismen konfrontieren. Rudi Zedi kennen wir, bei ihm wissen wir, wo wir dran sind. Ich glaube, dass ich da nicht nur für mich, sondern auch für die Mannschaft spreche, denn über die Trainerfrage wird natürlich auch unter uns Spielern gesprochen.“