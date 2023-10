Radsport Gerd Bloemen setzt sich in Münster die Krone der Radrennfahrer auf

Wenn am „Tag der Deutschen Einheit“ vor dem Historischen Rathaus in Münster das Radrennen Sparkassen-Münsterland-Giro gestartet wird, steht ein Deutscher Meister aus Geldern in der ersten Reihe. Der unverwüstliche Gerd Bloemen hat im Wettbewerb um den „German Cycling Cup“ eine herausragende Saison absolviert und führt nach sechs Wettbewerben mit großem Vorsprung die Gesamtwertung in der Senioren-Altersklasse „Master 5“ an.