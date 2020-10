Radsport : Der Radweg-Saubermann aus Geldern

Gerd Bloemen im Kreis seiner Mitstreiter von der Radsport-Gemeinschaft (RSG) Gelderland. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern/Kreis Kleve Gerd Bloemen, Sportlicher Leiter der Radsport-Gemeinschaft Gelderland, schlägt Alarm. Die Verschmutzung der Radwege im Kreis Kleve nimmt seiner Ansicht nach drastisch zu. So habe man es häufig mit platten Reifen zu tun.

Bei Gerd Bloemen hat sich eine Menge Frust angestaut. Von Politik, Verwaltung und der Öffentlichkeit fühlt er sich seit geraumer Zeit im Stich gelassen. Schließlich habe sich an einem Problem, das der Gelderner schon seit dem Frühjahr moniert, noch immer nichts getan. „Die Radwege im Kreis Kleve sind in einem schlechten und unsauberen Zustand. Ich habe das Gefühl, dass Radfahrer bei uns wie Verkehrsteilnehmer dritter Klasse behandelt werden“, sagt Bloemen.

Hintergrund seiner Kritik ist die Verschmutzung von Radwegen in Folge von Mäharbeiten insbesondere entlang von Landes- und Bundesstraßen. Seit dem Frühjahr dokumentiert er diese. So habe Bloemen selbst, der die Interessen-Gemeinschaft Radsportgemeinschaft Gelderland Ende 2019 gegründet hat, in den vergangenen Wochen gleich vier Reifenpannen beklagen müssen. „Leider weiß man dann hinterher nicht ganz genau, wo der Schaden entstanden ist, da dieser nicht sofort auffällt“, sagt der Gelderner.

Info Vereinsgründung ist für 2021 geplant Hintergrund Die Radsport-Gemeinschaft (RSG) Gelderland ist eine Interessen-Gemeinschaft, die sich an Rennradfahrer und Breitensportler richtet. Der Verein beschäftigt sich auch mit Radwanderungen und Tourenfahrten und steht für Athleten aller Leistungsbereiche offen. Historie Im November 2019 gründete sich die IG in den Gelderner „Lindenstuben“. Seitdem steht auch der Gedanke im Raum, einen eigenen Verein zu gründen. 2021 könnte es soweit sein.

Auch seine Rennrad-Kollegen würden immer wieder schwere Schäden vermelden. Das Problem bestünde darin, dass durch die Verschmutzung in Folge von Mäharbeiten anderer Unrat unsichtbar werde. Unter dem Dickicht von Gras und Blättern seien Getränkedosen oder Glasflaschen kaum mehr erkennbar. Insbesondere dann nicht, wenn die Radsportler aus dem Gelderland mit hohen Geschwindigkeiten unterwegs sind.

„In der Kurve legt man sich mit dem Rennrad dann sofort auf die Nase. Ich bin mir sicher, dass auf diese Weise sehr viele Unfälle passieren, auch wenn diese nicht immer gemeldet werden“, sagt Bloemen. So wandte er sich mit seinem Problem an den Bund Deutscher Radfahrer (BDR). Dieser bestätigte, dass es sich bei dem herumliegenden Mähgut um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr handele, wenn dieses nicht sofort beseitigt werde und auch kein Warnhinweis aufgestellt wird. So heißt es in der Straßenverkehrsordnung: „Wer für solche verkehrswidrigen Zustände verantwortlich ist, hat diese unverzüglich zu beseitigen und diese bis dahin ausreichend kenntlich zu machen.“

Zu den besonders betroffenen Wegen gehören Bloemen zu Folge etwa die Walbecker Straße, die Venloer Straße oder die Klever Straße. „Ich würde gerne mal sehen, was passieren würde, wenn man als Bürger mit seinen Abfällen so umgeht und sie auf den Radweg wirft“, sagt der Radsportler. Besonders deutlich seien ihm die Verhältnisse auf Kreis Klever Straßen im Zuge der Teilnahme am Stadtradeln in diesem Jahr geworden. Die 25 Teilnehmer starke Gruppe der RSG Gelderland landete mit 16.000 gefahrenen Kilometern kreisweit auf Platz drei. Bloemen selbst schaffte 1733 Kilometer. „Egal, wohin man im Kreis fährt: Das Problem der unsauberen Radwege fällt überall auf“, sagt er.

So suchte Bloemen in den vergangenen Monaten immer wieder den Kontakt zur Politik, zu Verbänden und zu den Behörden. Der bekannte Radsportler meldete sich bei den politischen Parteien im Kreis, bei den Stadtverwaltungen, dem ADAC, Straßen NRW oder dem ADFC. Die Stadt Geldern wies Gerd Bloemen schriftlich darauf hin, dass man für die Sauberkeit von Radwegen entlang von Landes- und Bundesstraßen nicht zuständig sei. Außerdem hieß es aus dem Gelderner Rathaus: „Es ist faktisch unmöglich, jeden Meter Radweg oder Straße in einem perfekten Zustand zu präsentieren.“ Auch stelle der achtlos weggeworfene Müll die Straßenmeisterei ohnehin vor große Probleme: „Ein ständiges Sauberhalten durch die uns zur Verfügung gestellten Mittel ist nicht möglich.“ Der Landesbetrieb Straßen NRW erklärte seinerseits, dass es in Folge von Mäharbeiten nicht ausgeschlossen sei, dass Mähgut kurzfristig auf dem Radweg liegenbleibe. „Deshalb werden die entsprechenden Verkehrszeichen mit dem Hinweis Mäharbeiten aufgestellt und müssen beachtet werden“, schreibt die Behörde. Das Mähgut oder Laub von Bäumen stelle allerdings keine Verkehrsbehinderung dar. Vielmehr handele es sich hierbei um Umstände, die jedem Verkehrsteilnehmer bekannt sein müssen, da im Herbst durchaus mit Laubfall zu rechnen sei.

„Es geht aber nicht um Laubfall im Herbst. Der Unrat liegt nun schon seit Monaten dort herum“, sagt Bloemen. Er habe das Gefühl, dass Politik und Verwaltungen das Thema lieber aussitzen würden. Besonders bitter sei ihm eine Antwort des ADAC aufgestoßen. Der Verkehrsclub verwies Bloemen darauf, dass alle Verkehrsteilnehmer ihre Geschwindigkeit und Fahrweise den Verhältnissen entsprechend anpassen müssten. „Wir Radfahrer haben für solche Ausflüchte kein Verständnis mehr. Gerade in Corona-Zeiten sind viele Menschen auf das Fahrrad umgestiegen. Damit sie auch weiterhin Fahrrad fahren, muss nun aber dringend etwas passieren“, sagt Gerd Bloemen. Man müsse die Wege ausbauen, vor allem aber die bereits bestehenden sauber halten. Immerhin sei die Fahrradfreundlichkeit längst auch ein Wirtschaftsfaktor und belebendes Element für den hiesigen Tourismus. „Urlauber kommen bei diesen Radwegen aber einmal und nie wieder“, sagt er.