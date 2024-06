77-jähriger Radrennfahrer überglücklich Gerd Bloemen aus Geldern startet bei der Amateur-WM in Dänemark

Bloemen hat inzwischen mit dem Training für die Weltmeisterschaft begonnen. In Aalborg bekommt er es Ende August mit etwa 50 bis 60 Rivalen in seiner Altersklasse aus aller Welt zu tun. „Wer da mitfährt, ist richtig gut. Die Sportler kommen von überall her. Bei der letzten WM war beispielsweise ein Mexikaner am Start“, so Bloemen, der sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt hat. Nach Möglichkeit soll in Dänemark eine Top-Ten-Platzierung herausspringen. Die Seniorenstrecke ist 112,4 Kilometer lang. Der Gelderner hat dort fast so etwas wie ein Heimspiel, weil sich die topographischen Verhältnisse im Gastland und am Niederrhein ziemlich ähneln. Soll heißen: Bergwertungen fallen schon einmal weg. „Die Strecke soll allerdings relativ hügelig sein. Deshalb werde ich in den nächsten Wochen häufiger in der Sonsbecker Schweiz anzutreffen sein und auch noch einige Radtouristikfahrten bestreiten“, sagt Bloemen.