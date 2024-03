Fitnessorden Weeze ist das Sportabzeichen-Aushängeschild im Kreis Kleve

Im vergangenen Jahr zeigte sich ganz besonders, dass die Sportlerinnen und Sportler, die sich den Herausforderungen in verschiedenen Disziplinen stellen, in der Regel auch das nötige Improvisationstalent mitbringen. „Die Arbeiten im August-Janssen-Sportzentrum haben uns einiges abverlangt. Einige Male standen wir mit unseren Medizin- und Schleuderbällen mitten in einer Trainingseinheit der Nachwuchskicker. Aber da alle Rücksicht aufeinander genommen haben, hat das wunderbar funktioniert“, so Cox. Ohne zu murren absolvierten die Teilnehmer den 3000-Meter-Lauf auf einem Fahrradweg, weil auf der Umlaufbahn im Stadion ein neuer Aschebelag aufgetragen wurde. Die neue Sportabzeichen-Saison wird am 4. Juni um 18 Uhr im Sportzentrum eröffnet.