Volleyball-Regionalliga der Frauen : VC Eintracht springt direkt auf Platz eins

Jubel in der Sporthalle Am Bollwerk: Libera Sarah Patzke, Katharina Haag und Leonie Mülders (v.l.) freuen sich über eine gelungene Aktion. Foto: Norbert Prümen

Geldern Der Vizemeister der Vorsaison ist optimal aus den Startlöchern gekommen. Beim 3:0 gegen den VTV Freier Grund Neunkirchen lieferte die Gelderner Mannschaft eine glänzende Vorstellung.

Der Anfang ist schon einmal gemacht. Am ersten Spieltag der Volleyball-Regionalliga West der Frauen präsentierte sich der VC Eintracht Geldern in der heimischen Sporthalle „Am Bollwerk“ über weite Strecken von seiner besten Seite. In gerade einmal 74 Minuten brachte der amtierende Vizemeister das 3:0 (25:18, 25:18, 27:25) gegen den VTV Freier Grund Neunkichen unter Dach und Fach. Zur Erinnerung: Der Gegner aus dem Siegerland hatte in der abgelaufenen Spielzeit den einen oder anderen Favoriten ärgern können und schließlich den Sprung in die Aufstiegsrunde geschafft.

Wie es so seine Art ist, kommentierte Eintracht-Trainer Eung-Zoll Chung die geglückte Saisonpremiere seiner Mannschaft anschließend ganz nüchtern. „Sicherlich haben wir speziell in den ersten beiden Sätzen eine Leistung gezeigt, auf der sich aufbauen lässt. Aber man darf auch nicht vergessen, dass Freier Grund nicht in Bestbesetzung angereist ist und unter anderen seine stärkste Spielerin ersetzen musste“, sagte er.

Info Starke Heimpremiere im Schnelldurchgang VC Eintracht Geldern: Schoofs, Gey, Haag, Brauweiler, Baumann, Mülders, Kallweit, Patzke, Schuldt. Spieldauer: 74 Minuten

Zuschauer: 100

Schiedsrichter: Volker Francke (Velbert), Hans-Dieter Gerriets (Duisburg).

Nächstes Spiel: beim TV Gladbeck (Samstag, 19 Uhr).

Bei aller Bescheidenheit. Die Begegnung brachte einige wichtige Erkenntnisse, die darauf schließen lassen, dass die Eintracht zumindest ein Anwärter auf einen der drei ersten Plätze in der Vorrunden-Gruppe 2 ist, die zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Dritten Liga berechtigen.

So fügte sich Celine Brauweiler, Neuzugang vom Ligarivalen Hildener AT, gleich nahtlos ein und hatte als Zuspielerin großen Anteil am Auftaktsieg. Auch Libera Sarah Patzke, die sich auf dieser Position in der vergangenen Saison mit Anastasia Djurdjevic abgewechselt hatte, zeigte sich der größeren Verantwortung gewachsen. Kapitänin Nicole Gey, die wegen einer schweren Knieverletzung ein Jahr lang pausieren musste, war erstmals wieder einige Minuten auf dem Parkett im Einsatz. Und die 17-jährige Diagonal-Angreiferin Fabienne Schuldt stellte in Zusammenarbeit mit Mittelblockerin Anja Schoofs die gegnerische Abwehr immer wieder vor unlösbare Probleme.

Vor allem in den ersten beiden Sätzen zeigten die Gastgeberinnen, dass auch in dieser Saison mit ihnen zu rechnen ist. Die Eintracht lag bereits mit 2:0 vorne, als das Spiel im Grunde genommen noch gar nicht so richtig begonnen hatte. Im Gefühl des sicheren Sieges schlichen sich allerdings im dritten Durchgang auf Gelderner Seite einige Unkonzentriertheiten ein, die ein stärkerer Gegner wahrscheinlich konsequent bestraft hätte.

Die Gäste lagen anfangs deutlich in Führung. Doch im entscheidenden Moment kämpften sich die Geldernerinnen zurück. Bis zum Stand von 25:25 stand Satz Nummer drei auf des Messers Schneide. Nach einem ellenlangen Ballwechsel ging der folgende Punkt an die Eintracht – in diesem Moment tobte die Halle. Auch der erste Matchball landete im Ziel. Der VC Eintracht Geldern ist somit erster Tabellenführer der neuen Saison.

Am Tag darauf machte sich Eung-Zoll Chung auf den Weg nach Münster, um sich das Spiel des Drittliga-Absteigers SV Blau-Weiß Aasee gegen den TV Gladbeck anzuschauen. Die Mannschaft aus dem Ruhrgebiet musste sich zwar letztlich verdient mit 2:3 geschlagen geben. Doch „Scholle“ zeigte sich dennoch von der Leistung des kommenden Gegners beeindruckt.