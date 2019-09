Handball : ATV-Jugend: Klarer Sieg und knappe Niederlagen

Aldekerk Handball-Regionalliga der C-Juniorinnen: TV Aldekerk – TSV Bayer Leverkusen 26:13 (16:6). Die Grün-Weißen legten einen Saisonstart nach Maß hin. Nachdem der Nachwuchs des Bundesligisten bereits in der Vorbereitung bezwungen werden konnte, folgte im ersten Ligaspiel jetzt die Bestätigung.

„Unsere Mannschaft hat heute eine sehr disziplinierte Leistung gezeigt und auch in der Höhe verdient gewonnen“, lobte Coach Carsten Hilsemer sein Team nach dem Abpfiff. „Damit können wir Trainer mehr als zufrieden sei.“ Den Grundstein zum Erfolg legte eine tadellose Abwehrleistung, die den Angriff der Leverkusenerinnen gar nicht zur Entfaltung kommen ließ. „Ein gelungener Auftakt“, sagte Hilsemer, der jetzt zwei schwere Spiele gegen die Topfavoriten Gräfrath und in St. Tönis auf sein Team zukommen sieht. Allerdings haben die Aldekerker Mädchen bereits gezeigt, dass sie auch für die eine oder andere Überraschung zu haben sein dürften.

Oberliga der C-Juniorinnen: TV Aldekerk II – TV Erkelenz 16:17 (7:6) . Zum Start musste sich die Aldekerker Mannschaft direkt einmal mit einem der stärksten Teams der Liga auseinandersetzen. Trotz einer kämpferisch überzeugenden Leistung musste sich die Mannschaft des Trainerteams Waltereit, Rüge und Hilsemer am Ende knapp geschlagen geben. „Es war heute sehr knapp“, so die Bilanz von Carsten Hilsemer. „Beide Mannschaften waren gleichauf, ein Unentschieden wäre sicherlich verdient gewesen.“ Ein Sonderlob hatte er für Greta Hermsteiner parat, die ein tolles Spiel machte und allein neun Treffer erzielte.

Oberliga der C-Junioren: TV Voerde – TV Aldekerk 24:23 (12:11). Nicht minder knapp lief das erste Saisonspiel der Aldekerker Jungen in Voerde. Über die gesamte Spielzeit hatten sich die beiden Mannschaften ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert, bei dem die Gastgeber am Ende die Nase knapp vorn hatten. „Da war heute mehr drin“, sagte Trainer Nico Theisejans nach dem Abpfiff. „Die Jungs waren vor dem ersten Spiel sehr nervös. Wir haben in der Abwehr nicht als Einheit verteidigt und dann auch noch Pech mit unseren Torwürfen gehabt.“ Die körperlich starke Voerder Mannschaft bestrafte die Schwächen der Grün-Weißen konsequent und kam zum knappen Sieg.