Tennis : Tennis-Oldies starten mit Heimsieg

Straelen Erste Tennis-Verbandsliga der Herren 70: Blau-Weiß-Gold Straelen – TuS Breitscheid 5:1 (3:1). Besser als im Vorfeld erwartet verlief die erste Partie für die Straelener Tennis-Senioren, die als Aufsteiger in der Ersten Verbandsliga eine gute Rolle spielen möchten.

Doch die Gäste aus Ratingen hatten die Reise nicht in bester Besetzung angetreten. So konnte Hans-Werner Verweyen die Straelener schnell in Führung bringen (6:1/6:1). Auch Werner Camps hatte sein nur im ersten Satz umkämpftes Match bald gewonnen (7:5/6:0). In zwei knappen Sätzen legte etwas später auch Günter Pasch erfolgreich nach (6:4/7:5), wodurch eine Niederlage nun schon nicht mehr möglich war. Berghs schlug sich auf Position eins wacker in drei sehr hart umkämpften Matches. Letztendlich musste er sich im Match-Tie-Break (7:5/4:6/9:11) geschlagen geben. Mit dem 3:1 ging es in die Doppel. In diesen haben die Hausherren schon in der Vergangenheit immer wieder ihre Stärken gezeigt – das sollte sich auch zum Saisonstart bestätigen. Berghs/Herzberg (6:2/6:0) und Verweyen/Camps (6:2/6:2) erhöhten nach relativ kurzer Spielzeit auf 5:1 und sicherten damit einen überraschend klaren Erfolg am ersten Spieltag.